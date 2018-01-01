В США подросток убил свою семью перед НГ

Сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также друга семьи. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в канун Нового года 16-летний молодой человек убил своих отца, мать, сестру и друга семьи из полуавтоматической винтовки.
16-year-old suspected in New Year's Eve murder of family members https://t.co/VCOfcwidjB pic.twitter.com/nRyxKnDfXc— NBC News (@NBCNews) 1 января 2018 г.
По словам местного прокурора, брат и дедушка подозреваемого, чьё имя не раскрывается, в момент произошедшего не находились дома.
Сообщается, что подростку в течение 48 часов будут предъявлены обвинения в убийстве по четырём пунктам, а также в использовании оружия в противозаконных целях.
Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Сообщалось, что полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. В ходе следственных мероприятий произошла перестрелка.