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В США подросток убил свою семью перед НГ
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В США 16-летний подросток в канун Нового года убил членов своей семьи 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Reuters

Сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также друга семьи. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в канун Нового года 16-летний молодой человек убил своих отца, мать, сестру и друга семьи из полуавтоматической винтовки.

По словам местного прокурора, брат и дедушка подозреваемого, чьё имя не раскрывается, в момент произошедшего не находились дома.

Сообщается, что подростку в течение 48 часов будут предъявлены обвинения в убийстве по четырём пунктам, а также в использовании оружия в противозаконных целях.

Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Сообщалось, что полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. В ходе следственных мероприятий произошла перестрелка.

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