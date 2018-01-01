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В Подмосковье семеро детей отравились в сауне
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В Подмосковье семь детей госпитализированы с отравлением после посещения сауны 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости

Семь детей госпитализированы с отравлением парами хлорамина после посещения сауны в подмосковном Орехово-Зуеве. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

"1 января в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений были госпитализированы двое детей с диагнозом отравление парами хлорамина, в отделение детской хирургии той же больницы госпитализированы пять детей с аналогичным диагнозом", — сообщили в ГСУ.

В ходе проверки следователи установили, что 31 декабря компания знакомых с семью детьми арендовала сауну для отдыха до утра 1 января. Во время нахождения в помещении сауны дети пожаловались родителям на ухудшения состояния здоровья. У них началась рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания, после чего родители вызвали им скорую помощь.

В ГСУ добавили, что следователи осмотрели место происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произвели забор проб воды из бассейна и изъяли образец препарата для хлорирования воды в бассейне.

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