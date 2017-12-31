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В России эвакуировали несколько аэропортов
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В России эвакуировали несколько аэропортов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Вечером 31 декабря были эвакуированы аэропорты Казани, Волгограда и Саратова. Об этом сообщает ТАСС.

Звонок о якобы заложенном в аэропорту столицы Татарстана взрывном устройстве поступил в 18:35 мск.

«Была начата эвакуация пассажиров и персонала. В аэровокзале работают кинологические подразделения специальных служб. После проведенной проверки работа аэропорта была возобновлена в 19:50 мск», — сообщили агентству в пресс-службе авиагавани.

В пресс-службе ГУ МВД по Татарстану информацию о поступившем звонке о минировании аэропорта подтвердили. Сообщение оказалось ложным, указали в МВД.

>> В России эвакуировали несколько аэропортов

Представители аэропорта Волгограда сообщили, что из-за телефонного звонка о минировании одного из двух терминалов авиаузла были эвакуированы пассажиры и сотрудники авиагавани. «В предновогодний вечер поступил анонимный звонок об угрозе минировании терминала "А", в котором осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация, задержек в расписании рейсов в связи с этим не было. Примерно в 20:00 мск аэропорт стал работать в штатном режиме», — рассказали агентству, отметив, что никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Анонимный звонок о минировании аэропорта «Саратов Центральный» поступил в 18:08 мск.

«Пассажиры и работники аэропортового комплекса были эвакуированы, сотрудники силовых ведомств провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации», — заявили в пресс-службе аэропорта, добавив, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Согласно новому закону, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.

Осенью в течение только одного месяца в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек. Глава ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Общий ущерб от действий этой группы составил 300 миллионов рублей.

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