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В Москве проходит массовая эвакуация торговых центров
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют четыре ТЦ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Четыре торговых центра эвакуируют в Москве после сообщений о минировании, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Людей из-за угрозы взрыва эвакуируют из торговых центров «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошёвском шоссе из-за угрозы взрыва», — сказал источник.

По его словам, также поступила информация об угрозе минирования ТЦ «Капитолий» на юго-западе Москвы и торгового центра «Мега» в Химках.

Ранее в Хорошёвском районе Москвы задержали мужчину, который подозревается в ложном минировании торгового центра.

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В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.

RT на русском: последние новости
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