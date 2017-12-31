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В кафе на Кубани застрелили троих человек
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В кафе на Кубани расстреляли троих человек 

Рамблер 2 часа назад
Фото: © Fotolia / O.Farion

Три человека были убиты в результате перестрелки, произошедшей в ночь на воскресенье в кафе станицы Ладожской Краснодарского края. Подозреваемые в убийстве задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю. Стрельба произошла около 2.00 мск.

"На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена", — сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой", — добавили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, поводом для расправы стала месть. Трое убитых мужчин якобы изнасиловали дочь одного из стрелков. Подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.

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