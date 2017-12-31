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В Тбилиси легковушка протаранила автобус из России
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В Тбилиси легковушка столкнулась с автобусом, ехавшим из России в Ереван 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Пять человек погибли в ночь на воскресенье в Тбилиси в результате столкновения легковушки с автобусом, следовавшим из России в Ереван, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"От оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии 31 декабря поступило сообщение, что у Сухого моста в Тбилиси произошло ДТП. Следовавший из РФ в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным пресс-службы, армян среди погибших нет. Другие подробности не приводятся.

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