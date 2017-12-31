В США самолет вернулся в аэропорт из-за птицы на борту

В США самолёт авиакомпании Delta Air Lines вернулся обратно в аэропорт Детройта из-за птицы в кабине пилота.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что самолёт уже вылетел из Детройта в Атланту, когда экипаж обнаружил в кабине маленькую птицу. Вероятно, животное проникло внутрь во время посадки пассажиров на борт.

Капитан авиалайнера решил вернуться обратно, чтобы «избежать потенциального отвлечения» во время полёта.

Самолёт вернулся в аэропорт без инцидентов и экипаж выпустил птицу.

Ранее руководство Пакистанских международных авиалиний было вынуждено задержать рейс из-за обнаружения в кабине самолёта кошки.