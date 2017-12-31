Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Москве

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Сотрудники столичной полиции разыскивают Алексея Семелина, который подозревается в ранении двух человек из огнестрельного оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«За расстрел граждан на ул. Никольская, полиция разыскивает гражданина А. Семелина 1991 г. рождения», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что 26-летний молодой человек является уроженцем Республики Марий Эл, при этом зарегистрирован в Жуковском Московской области. «При себе может иметь травматический пистолет», — добавил собеседник.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что неизвестный ранил из огнестрельного оружия двух людей в Тверском районе. Конфликт между гражданами произошел по адресу: ул. Никольская, д. 15, стр. 1. Пострадавшие направлены в медучреждение для оказания помощи. Подозреваемый с места происшествия скрылся.