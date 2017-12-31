Ещё
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: ТАСС

Сотрудники столичной полиции разыскивают Алексея Семелина, который подозревается в ранении двух человек из огнестрельного оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«За расстрел граждан на ул. Никольская, полиция разыскивает гражданина А. Семелина 1991 г. рождения», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что 26-летний молодой человек является уроженцем Республики Марий Эл, при этом зарегистрирован в Жуковском Московской области. «При себе может иметь травматический пистолет», — добавил собеседник.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что неизвестный ранил из огнестрельного оружия двух людей в Тверском районе. Конфликт между гражданами произошел по адресу: ул. Никольская, д. 15, стр. 1. Пострадавшие направлены в медучреждение для оказания помощи. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Агентство «Москва»: последние новости
Врачи оценивают состояние пострадавших в ДТП на ул. Сходненская как средней тяжести и удовлетворительное Представитель Ространснадзора прибыл на место ДТП с автобусом на ул. Сходненская Дептранс: Тормозная система и рулевое управление попавшего в ДТП на ул. Сходненская автобуса исправны
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист призвал убивать детей «как собак» за русский язык
Задержан подозреваемый в стрельбе близ Красной площади
Названы 4 сценария начала войны на Корейском полуострове
В США «замерз» Ниагарский водопад
Великобритания обойдется без газа РФ
Видео
00:00
Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
Происшествия Криминал
00:00
NASA показало самые популярные фотографии года
Наука и техника Наука
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение