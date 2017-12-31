Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками

Сын покойного сенатора Тюльпанова удалил Instagram после поездки с «мигалками»

Сын-подросток покойного сенатора от Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Владислав опубликовал в Instagram видео поездки со спецсигналами по городу, но удалил аккаунт после критики в интернете, сообщают СМИ.

На видео Владислав заявил, что «был очень трудный день», после которого он «едет домой отдыхать». При этом хорошо слышны звуки установленной на машине сирены, пишет «Росбалт».

Экс-помощник Вадима Тюльпанова муниципальный депутат Артемий Галицин предположил, что подросток просто пошутил. Галицин не исключил, что Владислав ехал «с крестной». Крестной Владислава является глава Совфеда Валентина Матвиенко. Галицин также предположил, что подросток мог быть с кем-то еще, «кому положен спецсигнал», передает «Говорит Москва».

Напомним, сенатор Тюльпанов умер весной из-за острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.