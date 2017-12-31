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Задержан устроивший стрельбу у Красной площади
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В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, при которой тяжело ранены были два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивали полицейские. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — сообщает МВД.

"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заключили в МВД.

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