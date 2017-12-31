Ещё
Задержан подозреваемый в стрельбе близ Красной площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, при которой тяжело ранены были два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивали полицейские. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — сообщает МВД.

"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заключили в МВД.

РИА Новости: последние новости
Во Владивостоке ученые выяснили, насколько опасен гулявший по городу тигр Источник рассказал о поиске подозреваемого в стрельбе в центре Москвы ФСБ задержала организатора взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист призвал убивать детей «как собак» за русский язык
Названы 4 сценария начала войны на Корейском полуострове
В США «замерз» Ниагарский водопад
Великобритания обойдется без газа РФ
Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
Видео
00:00
Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
Происшествия Криминал
00:00
NASA показало самые популярные фотографии года
Наука и техника Наука
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение