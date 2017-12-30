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Названа причина стрельбы возле Красной площади
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Названа причина стрельбы вблизи Красной площади в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Стрельбу на Никольской улице в Москве открыл молодой человек из-за ревности, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, стрельбу устроил парень, приревновавший свою девушку к новому возлюбленному.

Сообщается, что застав бывшую девушку с другим, парень достал пистолет и расстрелял обоих, по случайности задев еще одного человека.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах города сообщил, что двое раненных при стрельбе у бара в центре Москвы, парень и девушка, находятся в тяжелом состоянии, один из них ранен в голову. Mash добавляет, что состояние третьего пострадавшего тяжелое, но не вызывает опасений у врачей.

Подозреваемого в совершении нападения разыскивает полицейские.

О стрельбе в 300 метрах от Красной площади стало известно поздним вечером в субботу.

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