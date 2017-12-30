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Освобождённый в Харькове мальчик рассказал об инциденте
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Освобождённый из заложников в Харькове мальчик рассказал подробности инцидента 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Українська правда / Евгений Руденко

Освобождённый из захваченного харьковского отделения «Укрпочты» мальчик рассказал о подробностях произошедшего.

«Он всё время предлагал кофе и чай… Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут слушать, то подорвет её», — цитирует мальчика «Украинская правда».

По его словам, взрывчатка «была в двух бутылках, в неё что-то положили и там горела синяя лампочка».

Мальчик добавил, злоумышленник требовал «снимать его и выкладывать везде».

Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове.

>> Появились подробности захвата заложников в Харькове

СБУ сообщила об освобождении пяти заложников из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове. Всего в здании удерживались 11 человек.

В МВД Украины заявили, что взявшему заложников предложили сдаться.

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