Появились подробности захвата заложников в Харькове

Вооруженный мужчина в маске, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сайт города Харькова со ссылкой на данные полиции Харьковской области сообщил, что захвативший отделение почты планировал ограбление.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, никаких конкретных требований он пока не выдвигал. Правоохранители пытаются выйти с ним на контакт.

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Ранее сообщалось, что злоумышленник заявил, что при нем есть взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта на подъездах к месту ЧП перекрыто.