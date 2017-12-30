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Появились подробности захвата заложников в Харькове
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Появились подробности захвата заложников в Харькове 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Полиция Украины/Facebook

Вооруженный мужчина в маске, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сайт города Харькова со ссылкой на данные полиции Харьковской области сообщил, что захвативший отделение почты планировал ограбление.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, никаких конкретных требований он пока не выдвигал. Правоохранители пытаются выйти с ним на контакт.

>> Неизвестный захватил заложников в Харькове

Ранее сообщалось, что злоумышленник заявил, что при нем есть взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта на подъездах к месту ЧП перекрыто.

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