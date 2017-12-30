В летевший в Грецию самолёт ударила молния

Следовавший из грузинского Кутаиси в греческие Салоники самолёт вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской Софии после того, как в воздушное судно ударила молния. Об этом сообщает телеканал «Rustavi 2».
По данным телеканала, на борту находились около 170 пассажиров и членов экипажа.
Отмечается, что никто из них не пострадал.
В настоящее время проводится проверка воздушного судна.
Ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал в беседе с телеканалом «360» об опасности попадания молнии в самолёт.