В летевший в Грецию самолёт ударила молния

СМИ: В следовавший из Грузии в Грецию самолёт ударила молния

Следовавший из грузинского Кутаиси в греческие Салоники самолёт вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской Софии после того, как в воздушное судно ударила молния. Об этом сообщает телеканал «Rustavi 2».

По данным телеканала, на борту находились около 170 пассажиров и членов экипажа.

Отмечается, что никто из них не пострадал.

В настоящее время проводится проверка воздушного судна.

Ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал в беседе с телеканалом «360» об опасности попадания молнии в самолёт.