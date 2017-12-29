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Похищенного в Киеве россиянина выбросили на трассе
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Похитители освободили похищенного в Киеве российского IT-специалиста 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: кадр из видео

Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, которого ранее похитили в Киеве, освободили сами похитители, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в Национальной полиции Украины.

Ранее "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что Лернера похитили в Киеве.

"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", — говорится в сообщении.

По данным издания, Лернера похищали шесть человек с автоматами, его запихнули в микроавтобус с крадеными номерами. Как отмечается, в полиции предполагают, что похитители испугались поднятого шума вокруг похищения.

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