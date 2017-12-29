Восстановлена картина трагедии в Москве

Восстановлена картина ДТП на остановке в Москве

СМИ восстановили картину ДТП с рейсовым автобусом, который протаранил остановку на северо-западе Москвы.

По данным Telegram-канала Mash, таксист на автомобиле Daewoo Nexia подъехал к остановке на Сходненской улице, чтобы высадить клиентов. В то же самое время к ней приближался автобус, следовавший по маршруту №267.

Показания обоих водителей о том, что именно произошло дальше, расходятся. Таксист заявляет, что не подрезал автобус, о чем сначала сообщил правоохранителям водитель общественного транспорта. Позже водитель автобуса изменил показания, заявив, что у него отказали тормоза. По словам таксиста, автобус сначала врезался в его машину, а затем свернул на остановку.

Сегодня на Сходненской улице в Северо-Западном округе Москвы пассажирский автобус врезался в остановку. По предварительной информации, пострадали три человека. Ранее официальный представитель столичного управления МВД Юрий Титов заявил, что перед наездом на остановку водитель автобуса пытался избежать столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением.

25 декабря на западе столицы рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали 11.