«Театр безопасности»: москвичей «защитят» бетонными блоками

«Театр безопасности». Насколько эффективны бетонные блоки у метро?

Подземные переходы в Москве загородили бетонными блоками. В мэрии сообщили об установке 800 бетонных заграждений у станций метро после аварии с автобусом около метро «Славянский бульвар».

«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет. Возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сообщил РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

>> Трагедия с автобусом в Москве

Чтобы заграждения выглядели более эстетично, их отделали деревянными досками. Они появились и у метро «Славянский бульвар», где 25 декабря погибли четыре человека. Насколько они могут быть эффективны в предотвращении трагедий? Мнение директора фонда «Городские проекты» Максима Каца:

Максим КацБ директор фонда «Городские проекты»:

«Это называется «театр безопасности», как, например, металлоискатели перед входом в аэропорт, которые не имеют никакого эффекта в плане безопасности, но зато у всех создается впечатление, что теперь власти как-то реагируют на угрозы и пытаются нас защитить. Точно так же и здесь: эти бетонные блоки никак не останавливают транспорт, который вылетает на дороги. Он может вылететь в сторону перехода, просто в сторону остановки, как сегодня произошло или как год-полтора назад происходило, когда ребенок погиб, может просто на пешеходном переходе кого-нибудь сбить. Это несчастный случай, ты не сможешь все отгородить бетонными блоками».

Фотографии с заграждениями размещают и в соцсетях. Пользователи сомневаются в целесообразности мер.

Возле некоторых подземных переходов и спусков в метро устанавливают бетонные блоки после наезда автобуса на пешеходов. На фотографии ст. Калужская. #москва pic.twitter.com/CVReByBq5o— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 28 декабря 2017 г.

Народ врезается с непривычки в блоки возле входа в метро (Москва). pic.twitter.com/EbpovPgl6Z— Yuri-D (@YZelenskiu) 28 декабря 2017 г.

Меры приняты. Московскому начальству в быстроте не откажешь — противотаранные заграждения на входе в метро и подземные переходы. pic.twitter.com/Y3EHxQKtdm— Alexey (@Alekzzzzz) 28 декабря 2017 г.

Утром 29 декабря на северо-западе Москвы случилось еще одно ДТП с участием автобуса. Авария произошла в районе дома 37 по Сходненской улице. Погибших нет, по предварительной информации, пострадали три человека. Водитель автомобиля Daewoo, из-за которого автобус протаранил остановку, скрылся, но его нашли и задержали. Ему пришлось дать показания.

У легковушки есть лицензия такси. По одним данным, она подрезала автобус. По другим, столкновение произошло, когда таксист припарковался на остановке, чтобы высадить людей, куда также подъезжал автобус. Причем также есть сообщения, согласно которым водитель автобуса заявил об отказавших тормозах. Вот что сказал по поводу всех этих событий эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин:

«Меня вообще удивляет, что машина класса Daewoo Nexia делает в качестве такси. Что касается всего остального, здесь мнение у меня только одно: до тех пор, пока у нас к расследованию любой подобной аварии будут подходить только с точки зрения «найти непосредственные ее причины, обозначить виноватого и его наказать», у нас эти аварии будут происходить с пугающей частотой. Буквально на днях такая же авария с вылетом рейсового автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге, ну там обошлось без жертв, как реально никто никаких мер не принимает, кроме установки бетонных блоков, это наше, видимо, излюбленное, национальное, на любое действие ставить бетонный блок как наиболее весомый аргумент, другого, видимо, ничего ожидать не приходится. Если сравнить по следам подобных происшествий, которые происходят намного реже, за рубежом, например, в той же Европе, то мы видим совершенно другой подход. Люди, когда расследуют эти происшествия, ищут не конкретного виноватого, а разбираются, какая же вообще цепочка каких событий могла привести к тому, чтобы такое произошло. В частности, в Лондоне в октябре 2016 года произошла очень серьезная авария с трамваем. Он вошел на полной скорости в кривую, лег на бок, погибли люди, многие пострадали. Так вот, расследование этого инцидента проводилось более года. Только сейчас, 7 декабря 2017, выдано заключение по аварии. Этот случай должен стать примером для учебника, и те меры, которые рекомендуется принять, чтобы такого больше не было, это рекомендации по оборудованию разными системами безопасности этих вагонов, рекомендации по конструкции самих вагонов, по размещению знаков и виду знаков приближения к опасному участку. Там очень много всего, там работали три крупных организации, независимых друг от друга, они в итоге выдали вот такое».

Бетонные заграждения могут помочь, но все переходы и остановки ими не защитить, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения», член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль:

"Как бы я хорошо ни относился к мэрии, это главная попустительная ошибка, которая была совершена в итоге реновации, тех людей, которые занимались благоустройством Москвы. Дело в том, что я неоднократно говорил — и когда начались наезды на остановки в Москве, — что нужно обязательно идти по французскому, например, сценарию. То есть остановки нужно ограждать определенными блоками, столбиками и так далее, которые будут брать удар на себя. Но почему-то при изменении и благоустройстве Москвы про это напрочь забыли, и вот сейчас получаются такие чудовищные плоды. Нужно кардинально это все пересматривать, потому что ситуация уже вышла из-под контроля. Если уж в Москве люди погибают в ожидании общественного транспорта, о чем ратует и мэрия и руководство, чтобы пересадить всех, то я считаю, что это просто преступление перед москвичами, и нужно кардинально это все решать, вплоть до уголовной ответственности. И нужно не смотреть ни на праздники, ни на что. Да, вот эти короба могут что-то сделать, но дело в том, что на всех остановках их не поставишь. В любом случае будут очень слабые места, плюс углубления есть на остановках, но нет защиты".

— Сами эти конструкции смогут, если не дай бог, что-то произойдет, уменьшить удар и предотвратить последствия?

— Вот эти конструкции, конечно, спасут при наезде любого автомобиля, не только общественного транспорта, естественно, они возьмут удар на себя. Но я еще раз говорю, все покрыть невозможно. Я уверен, сколько бы эти короба не ставили, все равно автобус влетит в ближайшие дни в какое-нибудь другое место, не защищенное этими конструкциями.

Департамент транспорта Москвы обратится в Минтранс Московской области с просьбой проверить таксомоторную компанию.