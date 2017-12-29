Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами

Медсестра публиковала селфи с умирающими пациентами

Сахалинская медсестра фотографировала пациентов реанимации и публиковала снимки в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.

По словам представителя Минздрава, в связи с неэтичным и недопустимым обращением медсестры с пациентами и коллегами, которых она оскорбляла в своих публикациях, ведомство организовало служебную проверку, после которой последуют «самые суровые» из возможных мер.

«Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности», — подчеркнул он.

Ранее сахалинские СМИ сообщили, что медсестра выкладывала в соцсетях фото, которые делала в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии одной из больниц Южно-Сахалинска. Снимки она сопровождала оскорблениями, в том числе в адрес врачей, которым, по ее мнению, безразлично, что станет с пациентами.