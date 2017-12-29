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Предполагаемый виновник ДТП с автобусом задержан
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Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом у метро «Сходненская» 

ТК «Звезда» 3 часа назад

Водитель такси на автомобиле Daewoo Nexia, по предварительным данным, подрезал автобус и спровоцировал аварию.

Задержан предполагаемый виновник ДТП на северо-западе Москвы у метро «Сходненская», после которого рейсовый автобус снес остановку общественного транспорта, сообщает «Московский транспорт».

По информации сервисного центра, на автомобиль Daewoo Nexia, который, по предварительным данным, подрезал автобус и спровоцировал аварию, выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.

Также отмечается, что водитель автобуса имеет все категории и у него не было зафиксировано ни одного нарушения ПДД с 2015 года. Перед выходом на маршрут он прошел необходимый контроль и был проверен на алкоголь и наркотики.

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