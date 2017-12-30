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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге
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СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ*.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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