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На станции «Филевский парк» проводится эвакуация
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Источник сообщил об эвакуации станции метро «Филевский парк» из-за бесхозного предмета 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС

Пассажиров и сотрудников метрополитена эвакуировали со станции "Филевский парк" в Москве после обнаружения бесхозного предмета, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, на платформе станции метро "Филёвский парк" обнаружен бесхозный предмет, проведена эвакуация людей", — заявил он.

Источник добавил, что в настоящее время движение поездов приостановлено, ожидается прибытие кинологов.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за задымления закрыли станции метро "Горьковская" и "Невский проспект".

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