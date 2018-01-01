На станции «Филевский парк» проводится эвакуация

Источник сообщил об эвакуации станции метро «Филевский парк» из-за бесхозного предмета

Пассажиров и сотрудников метрополитена эвакуировали со станции "Филевский парк" в Москве после обнаружения бесхозного предмета, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, на платформе станции метро "Филёвский парк" обнаружен бесхозный предмет, проведена эвакуация людей", — заявил он.

Источник добавил, что в настоящее время движение поездов приостановлено, ожидается прибытие кинологов.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за задымления закрыли станции метро "Горьковская" и "Невский проспект".