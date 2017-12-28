Названо число пострадавших при взрыве под Екатеринбургом

В результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек

В посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа. Как сообщает URA.RU, после взрыва в квартире начался пожар. «Четырёх жителей горящего дома в посёлке Садовом пожарным пришлось выносить на руках: три человека, люди с ограниченными возможностями, ещё один человек был спасён из горящей квартиры», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. >> Под Екатеринбургом прогремел мощный взрыв По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил ожоги третьей степени.