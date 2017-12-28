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Очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге
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«Когда я расплачивался, прогремел хлопок» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Очевидцы взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге рассказали о произошедшем изданию RT. По их словам, они до сих пор не оправились от пережитого потрясения.

«Когда я расплачивался, прогремел хлопок. Честно говоря, я не очень понял, что произошло. В течение нескольких секунд или минут я ничего не понимал: какая-то балка на мне висит, очки сорвало, чувствуется боль, на левую сторону ничего не слышу», — заявил он.

Сотрудники магазина быстро отреагировали на произошедшее: эвакуировали покупателей, тушили возгорание, помогали пострадавшим.

>> Путин назвал терактом взрыв в Петербурге

В результате взрыва возле камер хранения супермаркета «Перекресток» в ТЦ «ГигантХолл» в Санкт-Петербурге в среду пострадали 10 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

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