Ещё
Под Екатеринбургом прогремел мощный взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди кричат, из окон валит дым: мощный взрыв прогремел в поселке под Екатеринбургом 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Под Екатеринбургом в поселке Садовый на улице Верстовая в квартире на пятом этаже произошел взрыв.

Об инциденте сообщают очевидцы, передает издание E1.ru.

«В квартире выбиты окна, люди кричат, из окон валит дым», — рассказал свидетель происшествия.

Как он заявил, в настоящее время на месте работают пожарные машины, а также скорая помощь. Из здания идет эвакуация жителей.

>> В магазине в Петербурге произошел взрыв

По предварительным данным, произошла утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них 8 детей», — рассказали изданию в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

ТК «Звезда»: последние новости
Житель Химок расстрелял рабочих за стройку у себя под окнами Автобус, попавший в крупное ДТП, достали из подземного перехода в Москве Молниеносная реакция: пилот чудом избежал столкновения с реактивным самолетом
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионеров порадуют на Новый год
На встрече украинских депутатов заиграл гимн РФ
Россияне останутся без зимы
Россия ответила на «ультиматум» Порошенко
Закат А380: арабы оставят мир без больших самолетов
Видео
03:04
Первый канал изменил показ поздравления Путина
Общество
05:12
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Политика
00:46
Почти сутки в бегах: задержан стрелок «Меньшевика»
Происшествия
01:19
Боевики обстреляли объекты сирийской армии
Ближний Восток В мире
00:15
Умер Виктор Симакин
Происшествия
04:04
На брифинг Захаровой явился Дед Мороз
Общество
01:47
Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией
Политика
00:59
Басков: «Мама не хотела, чтобы я женился»
Шоу-бизнес
01:43
Самая уродливая собака ушла в собачий рай
Общество
02:48
Собчак открыла тайну финансирования предвыборной кампании
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение