Под Екатеринбургом прогремел мощный взрыв

Под Екатеринбургом в поселке Садовый на улице Верстовая в квартире на пятом этаже произошел взрыв.
Об инциденте сообщают очевидцы, передает издание E1.ru.
«В квартире выбиты окна, люди кричат, из окон валит дым», — рассказал свидетель происшествия.
Как он заявил, в настоящее время на месте работают пожарные машины, а также скорая помощь. Из здания идет эвакуация жителей.
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По предварительным данным, произошла утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них 8 детей», — рассказали изданию в пресс-службе МЧС по Свердловской области.