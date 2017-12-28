Под Екатеринбургом прогремел мощный взрыв

Люди кричат, из окон валит дым: мощный взрыв прогремел в поселке под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом в поселке Садовый на улице Верстовая в квартире на пятом этаже произошел взрыв.

Об инциденте сообщают очевидцы, передает издание E1.ru.

«В квартире выбиты окна, люди кричат, из окон валит дым», — рассказал свидетель происшествия.

Как он заявил, в настоящее время на месте работают пожарные машины, а также скорая помощь. Из здания идет эвакуация жителей.

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По предварительным данным, произошла утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них 8 детей», — рассказали изданию в пресс-службе МЧС по Свердловской области.