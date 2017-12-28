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Названа причина расстрела рабочих в Химках
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Источник: житель Химок устроил стрельбу из-за падения на его дом спиленного рабочими дерева 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В подмосковных Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева, которое спилили рабочие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сказал источник.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Полиция выясняет проводит проверку по факту произошедшего.

>> Житель Химок расстрелял рабочих

Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба.

RT на русском: последние новости
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