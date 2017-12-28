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«Кровавой Азре» вынесли приговор
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В Боснии осудили зверски убивавшую сербов «Азру два ножа» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Tužiteljstvo BiH

Суд Боснии и Герцеговины приговорил к 14 годам тюрьмы хорватку Азру Башич за убийства и зверские пытки сербов во время гражданской войны в Югославии в 1992 году. Об этом сообщает Index.hr.

Подсудимая, известная также под прозвищами «Кровавая Азра» или «Азра два ножа», была признана виновной по 12 пунктам обвинения. Во время процесса свидетели рассказали об ужасных пытках, которым женщина подвергла пленных. В частности, она лично отрезала мужчинам половые органы и уши, вырывала у людей ногти, заставляла ползать заключенных по битому стеклу и есть горстями соль. Некоторым своим жертвам садистка вырезала на лбу ножом символы четников (сербских партизан).

По словам одной из выживших жертв, Башич заставила одного из сербов выпить бензин, после чего подожгла его.

«Азра два ножа» была экстрадирована из США в 2016 году, где она скрывалась более 20 лет. В 2004 году американская полиция задержала женщину, но во время конвоирования в Нью-Йорк Башич удалось сбежать. Она скрылась в штате Кентукки, где спокойно прожила еще семь лет. В 2011-ом ее вновь задержали и поместили под стражу. Процедура ее выдачи властям Боснии и Герцеговины растянулась на пять лет.

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