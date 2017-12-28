Экс-владелец «Меньшевика» объяснил стрельбу

СМИ: экс-владелец фабрики «Меньшевик» назвал открытую им стрельбу самообороной

Илья Аверьянов заявил правоохранительным органам, что стал стрелять из своего карабина в людей, которые угрожали ему оружием. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Сегодня утром после задержания бывший гендиректор фабрики дал предварительные показания.

Илью Аверьянова задержали на складе типографии газеты «Правда». В настоящее время его допрашивают.

По информации следствия, накануне утром бывший хозяин фабрики «Меньшевик» Аверьянов поссорился с нынешним руководством и открыл стрельбу из ружья. Погиб охранник.