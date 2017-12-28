Питерский «террорист» попал на видео

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Подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете в Петербурге попал на видео 

Lenta.ru 9 часов назад

Стали известны приметы подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как устройство сработало. Видео с камер наблюдения магазина публикует издание «Фонтанка» на своем канале в Youtube.

Как сообщает издание, в четверть седьмого вечера 27 декабря, за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак.

Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам. Вышел посетитель без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали десять человек. Один из них отказался от госпитализации, девять остальных были доставлены в больницы.

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