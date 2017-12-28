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Неизвестный «заминировал» станцию метро «Октябрьская»
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Неизвестный «заминировал» станцию метро «Октябрьская» 

Мир24 6 часов назад
Фото: РИА Новости

В Москве проверяются помещения на станции метро «Октябрьская» после звонка анонима с угрозами «минирования», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Проводится проверка на станции метро «Октябрьская» (радиальная) из-за угрозы взрыва», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что на работе Московского метрополитена индидент не сказался — оно продолжает функционировать в обычном режиме.

Напомним, накануне вечером в Петербурге в камере хранения супермаркета на Калининском проспекте взорвалось самодельное устройство. В результате инцидента пострадали 10 человек, один находится в тяжелом состоянии. Раненых приняли три больницы города. Сильных разрушений в здании нет. Мощность взрыва специалисты оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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