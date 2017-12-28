Россиянин утонул у побережья Вьетнама, сообщили СМИ

Россиянин Владислав Шаролов погиб в море, недалеко от побережья вьетнамского города Нячанг в центральной части страны, сообщает местная онлайн-газета VnExpress.

Инцидент произошел в среду днем, когда на море были сильные волны. По сообщению спасателей, 33-летнего Шаролова и троих его друзей из-за непогоды отнесло на 100 метров от берега, где они попали в так называемую зону вихревого потока. Сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия, помогли друзьям Шаролова, но не смогли найти самого молодого человека. Через несколько часов он был найден погибшим.

По данным спасателей, в среду море у курортного города Нячанг было неспокойным. Сотрудники спасательной службы "вывесили предупреждающие знаки, ходили вдоль побережья и неоднократно предупреждали людей о ситуации". "Однако многие иностранцы несмотря на это отплывали далеко от берега", — отмечают спасатели.