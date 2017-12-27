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Стала известна причина взрыва в Петербурге
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Стала известна причина взрыва в магазине в Петербурге 

РИА Новости 5 часов назад

Причиной взрыва в магазине в Петербурге, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что девять пострадавших при взрыве направлены в больницы.

"По предварительной оценке взрывотехников, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила журналистам, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В СК уточнили, что квалификация произошедшего не поменялась, при этом следователи проверят все возможные версии случившегося.

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