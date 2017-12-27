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На съемочную группу «Ревизорро» совершено нападение
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На съемочную группу детского «Ревизорро» напали 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Съемочная группа детской версии проекта «Ревизорро» подверглась нападению. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители телеканала «Пятница».

По их данным, потасовка произошла в Ярославле во время визита в кафе под названием «Шашлык-Машлык».

«Нападение произошло на кухне, защищать ведущую вынуждены были наши администраторы. Группу вынесли из кафе, роняя при этом ведущую и продюсера, сыпались угрозы здоровью и жизни», — сообщили представители «Пятницы».

На данный момент съемочная группа находится в отделе полиции Кировского УМВД России по Ярославлю.

Детский проект «Ревизорро» с телеведущей Ириной Ух занимается проверкой детских площадок, парков аттракционов, бассейнов, зоопарков и развлекательных центров, а также общественных мест, куда посетители могут прийти с детьми.

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