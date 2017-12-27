На съемочную группу «Ревизорро» совершено нападение

На съемочную группу детского «Ревизорро» напали

Съемочная группа детской версии проекта «Ревизорро» подверглась нападению. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители телеканала «Пятница».

По их данным, потасовка произошла в Ярославле во время визита в кафе под названием «Шашлык-Машлык».

«Нападение произошло на кухне, защищать ведущую вынуждены были наши администраторы. Группу вынесли из кафе, роняя при этом ведущую и продюсера, сыпались угрозы здоровью и жизни», — сообщили представители «Пятницы».

На данный момент съемочная группа находится в отделе полиции Кировского УМВД России по Ярославлю.

Детский проект «Ревизорро» с телеведущей Ириной Ух занимается проверкой детских площадок, парков аттракционов, бассейнов, зоопарков и развлекательных центров, а также общественных мест, куда посетители могут прийти с детьми.