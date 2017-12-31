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Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания
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Появилось видео допроса предполагаемого виновника теракта в супермаркете Петербурга 

360tv.ru 1 час назад

Житель Санкт‐Петербурга Дмитрий Лукьяненко, который был задержан по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток», рассказал силовикам, зачем он устроил теракт. По словам мужчины, это было сделано ради популяризации секты экстрасенсов, сообщила «Фонтанка».

Издание опубликовало видео с фрагментом допроса задержанного.

Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу

— Дмитрий Лукьяненко.

Взрыв в петербургском супермаркете произошел вечером 27 декабря. Бомба лежала в ячейке камеры хранения магазина. В результате ЧП пострадали 18 человек.

Предполагаемый организатор теракта был задержан 30 декабря.

Ранее СМИ назвали имя предполагаемого причастного к взрыву. Подозреваемым в организации теракта в супермаркете стал 35‐летний Дмитрий Лукьяненко.

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