Предполагаемый виновник теракта в Петербурге дал показания

Появилось видео допроса предполагаемого виновника теракта в супермаркете Петербурга

Житель Санкт‐Петербурга Дмитрий Лукьяненко, который был задержан по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток», рассказал силовикам, зачем он устроил теракт. По словам мужчины, это было сделано ради популяризации секты экстрасенсов, сообщила «Фонтанка».

Издание опубликовало видео с фрагментом допроса задержанного.

Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу

— Дмитрий Лукьяненко.

Взрыв в петербургском супермаркете произошел вечером 27 декабря. Бомба лежала в ячейке камеры хранения магазина. В результате ЧП пострадали 18 человек.

Предполагаемый организатор теракта был задержан 30 декабря.

Ранее СМИ назвали имя предполагаемого причастного к взрыву. Подозреваемым в организации теракта в супермаркете стал 35‐летний Дмитрий Лукьяненко.