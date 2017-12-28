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Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Петербурге
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СМИ опубликовали фото подозреваемого в теракте в Петербурге 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС

Издание "Росбалт" опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к взрыву в супермаркете в Санкт-Петербурге.

На снимке изображен мужчина азиатской внешности, одетый в зеленую толстовку с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.

ИА «Росбалт»

Как отмечается, он некоторое время ходил по магазину, после чего вышел из супермаркета, ничего не купив.

Ранее возможный исполнитель взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге попал на видео. По данным СМИ, мужчина зашел в супермаркет с бежевым рюкзаком и оставил его в камере хранения. Затем он вошел в торговый зал и полторы минуты изображал интерес к товарам, после чего покинул здание без рюкзака и затерялся в толпе.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение задержать или ликвидировать причастных к взрыву в Санкт-Петербурге. Кроме того, он назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

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