В ТЦ Петербурга произошел взрыв

В магазине в Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине «Перекресток» в ТЦ на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в районе камер хранения супермаркета «Перекресток» в ТЦ «ГигантХолл».

На место происшествия стянуты оперативные силы, из магазина были эвакуированы более 50 человек. На месте работают саперы.

По данным источника агентства, в результате взрыва пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы, шестерых осматривают медики.

По предварительным данным, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва нашли шарики от подшипников.