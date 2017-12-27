Прорвавшиеся на автобусе из Финляндии в РФ сдались

Мужчины, которые находились в прорвавшемся через границу России микроавтобусе из Финляндии, сдались властям. Об этом сообщили в СК на транспорте по Северо-Западу.
«Они явились в таможенный отдел и готовы давать показания», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным СМИ, один из мужчин — россиянин, второй — гражданин Финляндии.
Ранее сообщалось, что микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию без прохождения таможенного контроля на посту «Торфяновка».
По данным СК, сотрудник таможни сел в автомобиль для проведения досмотра груза, после чего транспортное средство направилось в сторону выезда с поста, сбило шлагбаум и выехало с территории пункта пропуска.
В ходе движения водитель направил в сторону сотрудника таможни внешне похожий на пистолет предмет. В завязавшейся борьбе таможенника вытолкнули из движущегося транспортного средства.
По факту произошедшего возбуждено дело.