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Соседи директора-стрелка рассказали о его характере
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Соседи экс-директора фабрики «Меньшевик» рассказали о его характере 

RT на русском 2 часа назад

Соседи бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в беседе с телеканалом «360» охарактеризовали его как вспыльчивого человека.

Одна из соседок вспомнила, как однажды Аверьянову не понравилось, что её 17-летний внук, оставшийся без родителей, курит в подъезде, и он «распустил руки».

«С ним трудно было беседовать, поэтому ходила к нему с участковым. Он заявил, что нельзя тут курить. Ну, нельзя курить — скажи, он всё-таки ребёнок», — отметила женщина.

По её словам, в ответ Аверьянов заявил, что у его дочери аллергия на табачный дым. При этом соседка рассказала, что как отец он «неплохой», но «резкий», и его поведение на фабрике могло быть вызвано нервным срывом.

Другая соседка Аверьянова назвала его «очень сложным человеком».

«Я бы сказала с неустойчивой психикой. И такой недоброжелательный. Очень агрессивный. Не удивлена тому, что произошло», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Илья Аверьянов покинул территорию фабрики без оружия.

Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба.

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