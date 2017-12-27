Чубайса обокрали на миллиард рублей

Сумма ущерба по делу о краже имущества Чубайса составила около 1 млрд рублей

Следствие вменяет бывшему деловому партнеру председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, обвиняемому в краже имущества предпринимателя, ущерб на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат члена "Парнаса" Мусы Садаева — другого фигуранта, дело которого объединено с делом Сучкова.

"Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья", — сказал адвокат Вячеслав Макаров, добавив, что уголовные дела в отношении Сучкова и Садаева объединены в одно производство.

По словам защитника, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества и жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Жилой комплекс расположен в Одинцовском районе в деревне Переделки. Адвокат также сообщил ТАСС, что фигуранты дела вину не признают и считают, что "имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову".

Как рассказал адвокат, Садаеву вменяют ущерб за кражу внутреннего оборудования оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.

В свою очередь источник, близкий к следствию сообщил ТАСС, что по уголовному делу проходят также охранник и директор ЧОП "Аргус" (у них была обнаружена часть похищенного имущества), которые находятся в СИЗО.

4 сентября Одинцовский городской суд Московской области санкционировал арест члена федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Мусы Садаева по делу о краже в особо крупном размере (пункт "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение, срок ареста установлен до 21 января 2018 года.