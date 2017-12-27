Ещё
Чубайса обокрали на миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сумма ущерба по делу о краже имущества Чубайса составила около 1 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Следствие вменяет бывшему деловому партнеру председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, обвиняемому в краже имущества предпринимателя, ущерб на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат члена "Парнаса" Мусы Садаева — другого фигуранта, дело которого объединено с делом Сучкова.

"Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья", — сказал адвокат Вячеслав Макаров, добавив, что уголовные дела в отношении Сучкова и Садаева объединены в одно производство.

По словам защитника, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества и жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Жилой комплекс расположен в Одинцовском районе в деревне Переделки. Адвокат также сообщил ТАСС, что фигуранты дела вину не признают и считают, что "имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову".

Как рассказал адвокат, Садаеву вменяют ущерб за кражу внутреннего оборудования оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.

В свою очередь источник, близкий к следствию сообщил ТАСС, что по уголовному делу проходят также охранник и директор ЧОП "Аргус" (у них была обнаружена часть похищенного имущества), которые находятся в СИЗО.

4 сентября Одинцовский городской суд Московской области санкционировал арест члена федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Мусы Садаева по делу о краже в особо крупном размере (пункт "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение, срок ареста установлен до 21 января 2018 года.

ТАСС: последние новости
Источник: в центре Москвы из-за пожара эвакуируют жителей из подъезда жилого дома Пожар в ангаре на юге Москвы потушен Умер основатель сервиса Aviasales Константин Калинов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
Десятки человек не явились на обмен пленными в Донбассе
«Крым — это Украина»: скандал на шоу Соловьева
Видео
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
05:39
Соседи директора-стрелка рассказали о его характере
Происшествия
00:48
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Ближний Восток В мире
00:35
«Битва» мужчины со свиньей на грузовике попала на видео
В мире
00:43
В Москве пожар на складах перекинулся на автосервис
Происшествия Пожары
01:08
Перепутали космодромы. Названа причина ЧП с «Союзом»
Технологии Войска
00:33
Табаков никого не узнает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение