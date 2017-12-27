«Он говорил: „Если вы придете на фабрику, я вас застрелю“. Кредитор „Меньшевика“ рассказал о конфликте

Business FM удалось узнать подробности стрельбы на кондитерской фабрике «Меньшевик», которую утром 27 декабря устроил ее владелец Илья Аверьянов. Как сообщил кредитор предприятия, адвокат Шамсутдин Раджабов, собственник открыл стрельбу после того, как он с судебными приставами пришел взыскивать с него долг.

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Стрелявшего кредитор называет «вруном и лгуном». Он говорит, что до этого неоднократно жаловался в правоохранительные органы на Аверьянова, однако те не принимали к бизнесмену мер, и в итоге произошла трагедия.

Я видела сайт Арбитражного суда Москвы и видела, что вы инициировали процедуру банкротства компании Аверьянова. Не расскажете, с чего все началось?

Шамсутдин Раджабов: КФ «Меньшевик» в лице генерального директора Аверьянова Ильи Ивановича взяла в долг 2 млн долларов в 2010 году, а может, еще раньше, у компании ООО «Деним Холл» и не вернула долг. Взыскатель — ООО «Деним Холл» — просудился с ним, после чего с КФ «Меньшевик» было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым Аверьянов обязался в течение года выплатить задолженность и предоставил в залог два здания, которые имелись в собственности КФ «Меньшевик».

Вы совладелец в ООО «Деним Холл»?

Шамсутдин Раджабов: Да. Ввиду того, что долг не был погашен в рамках исполнительного производства, на указанные здания было обращено взыскание — они перешли в собственность ООО «Деним Холл». Теперь по поводу того, что произошло сегодня. КФ «Меньшевик» должна мне на сегодняшний день 4 млн рублей. Это подтверждено решением судов. Сегодня я как взыскатель совместно с судебными приставами-исполнителями выехал по месту регистрации ООО «КФ „Меньшевик“ по адресу Иловайская, дом 20 с целью отыскать имущество, на которое в рамках исполнительного производства могло быть обращено взыскание. В ходе исполнительных действий Аверьянов выстрелом из охотничьего или не знаю какого оружия убил сторожа, а также производил выстрелы в сторону меня и судебных приставов. Мы спешно покинули территорию, убежали, грубо говоря. Вот, в принципе, все.

Вы не поясните, в долг у компании „Деним Холл“ 2 млн долларов он на что брал?

Шамсутдин Раджабов: Неизвестно. Что он с ними сделал, я не знаю.

Но вы ведь один из соучредителей…

Шамсутдин Раджабов: Ну, я уже позже им стал — в этом году.

Был наложен арест на два здания?

Шамсутдин Раджабов: Два здания он передал в залог, когда мы заключили мировое соглашение. Вы можете это на сайте арбитражного суда найти. Грубо говоря, он обязался, что в случае невозможности им погашения долга долг может быть погашен за счет этих зданий.

А что касается 4 млн рублей, когда он их брал у вас и на что?

Шамсутдин Раджабов: Он лично у меня их не одалживал. 4 млн рублей состоят из задолженности, которая осталась перед „Деним Холлом“ — я эту задолженность выкупил. А также задолженность, имеющаяся у КФ „Меньшевик“ перед ОАО „Мосгаз“. То есть он ни за что не платил, эту задолженность я тоже выкупил.

И таким образом образовался долг перед вами на 4 млн рублей?

Шамсутдин Раджабов: Да.

Вы не могли бы рассказать подробности, во сколько вы приезжали с приставами на фабрику?

Шамсутдин Раджабов: Я вам до минуты не скажу. Это было в районе 9:00-8:30. Может, я путаюсь, я не смотрел на часы. Рано утром мы пришли. Соответственно, обошли здание, а он (Аверьянов. — Business FM) откуда-то, он ходы там в здании знает лучше, перелез через забор или прошел через подвал, может, каким-то образом проник здание уже вместе с оружием и неожиданно открыл стрельбу.

Вы с ним лично до этого общались? Что он за человек?

Шамсутдин Раджабов: Человек, мягко говоря, врун, лгун. До этого я общался с ним по поводу возврата долга. Он неоднократно мне угрожал, говорил: „Если вы придете на фабрику, я вас застрелю“. Подделывал документы. Кстати, по поводу подделывания документов. Мы обращались по поводу этого преступления еще в сентябре месяце в ОВД „Тверское“, однако до настоящего времени никто из заявителей не опрошен и дело не возбуждено. Он судим за аналогичное преступление по статье „хулиганство“ (ст. 213 УК). Он из травматического оружия стрелял в людей.

К реальному сроку?

Шамсутдин Раджабов: Условный срок был, насколько знаю.

То есть вы не удивлены, что такая ситуация произошла?

Шамсутдин Раджабов: Я не удивлен. Видимо, нужно было произойти трагедии, чтобы все обратили внимание на это. Потому что до этого писали в различные инстанции, но наши заявления игнорировались.

Вы считаете, что правоохранительные органы виновны в том, что до такого дошло?

Шамсутдин Раджабов: Отдельные личности. Я не стал бы так говорить про все правоохранительные органы.

Что дальше собираетесь делать?

Шамсутдин Раджабов: Использовать все законные механизмы для защиты своих прав и интересов.

Вас уже Следственный комитет вызвал?

Шамсутдин Раджабов: Я пока не допрашивался. Я в настоящий момент нахожусь в люблинском отделе СК по Москве и дам пояснения по этому поводу.

СК уже сообщил, что возбуждено дело по статьям „убийство“ и „незаконный оборот оружия“.

Шамсутдин Раджабов: Скорее всего, да, но мне это неизвестно.