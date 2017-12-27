Никите Белых вызвали скорую

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в здании суда, сообщает ТАСС.

Как сообщил адвокат Андрей Грохотов, его подзащитный с утра перемещался по судам, к обеду почувствовал себя плохо. Приехав в Пресненский суд Москвы, попросил отдохнуть. Во время заседания чувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь.

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По словам Грохотова, о состоянии здоровья Белых он узнает только завтра, так как суд закрыли.

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки на общую сумму 600 тысяч евро за способствование принятию выгодных решений для компаний ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания „Кировлес“.