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Директор фабрики «Меньшевик» жаловался на рейдеров
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Директор «Меньшевика» жаловался в прокуратуру на рейдеров 

Рамблер 6 часов назад

Экс-владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, неоднократно обращался в прокуратуру с обращениями о захвате его бизнеса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Куренной сообщил, что бизнесмен неоднократно писал заявления в правоохранительные органы, обвиняя в захвате бизнеса «то ли партнеров, то ли контрагентов», но в ответ на каждое из них получал отказ в возбуждении уголовного дела. После этого Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, в свою очередь, возвращала документы правоохранителям для повторных проверок, «чтобы соблюсти его законные интересы».

«Он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов — это заместитель прокурора ЮВАО Москвы», — рассказал Куренной.

Ранее сам Илья Аверьянов, с которым по телефону смогли связаться журналисты, объяснил свой поступок тем, что «осетинская банда», которую возглавляют два прокурора, одним из которых он назвал именно Дударова, отобрала у него бизнес.

Сегодня утром на Иловайской улице, дом 20, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. Бывший директор фабрики Илья Аверьянов устроил словесную перепалку с нынешним руководством. После этого он взял ружье и выпустил четыре пули в вышедшего навстречу охранника фабрики, который скончался от ранений. По словам самого Аверьянова, когда он пришел на работу, его «стали брать штурмом» вооруженные люди. В ответ на это Аверьянов использовал имеющееся у него штатное оружие.

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