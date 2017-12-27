«Божок в своем мирке»: бывший сотрудник рассказал о «московском стрелке»

«Божок в своем мирке»: бывший сотрудник рассказал об условиях труда на «Меньшевике»

Бывший сотрудник кондитерской фабрики «Меньшевик» рассказал РЕН ТВ о директоре Илье Аверьянове и условиях труда на производстве.

По словам мужчины, который ранее работал на фабрике системным администратором, Аверьянов платил зарплаты своим подчиненным нерегулярно и в меньшем размере, чем оговаривалось заранее. Сисадмин, потерявший из-за этого квартиру, проработал на «Меньшевике» около года, а затем «просто сбежал». Он добавил, что у фабрики долги по зарплатам, а сотрудников, желавших уехать, не выпускали на проходной.

Мужчина подчеркнул, что сам Аверьянов буквально «жил» на фабрике, «как божок в своем мирке».

«На "Меньшевике" было весело», — подытожил он.

Сегодня стало известно о стрельбе на кондитерской фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве, в результате которой один человек погиб, еще трое получили ранения. По данным СМИ, стрельба на территории фабрики могла начаться из-за имущественного спора между бывшим владельцем фабрики Ильей Аверьяновым и его конкурентом.