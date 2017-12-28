Сопротивления не оказал: подробности задержания стрелка с «Меньшевика»

Адвокат рассказал подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»

Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, не оказывал сопротивления при задержании, сообщил РИА Новости его адвокат Тимур Батиралиев.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.

"Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты "Правда", сопротивления он не оказывал", — сказал адвокат.

По его словам, в настоящее время Аверьянова отвезли на допрос.