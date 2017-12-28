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Стрелок с фабрики «Меньшевик» задержан
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Стрелок с фабрики «Меньшевик» задержан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике Меньшевик", задержан в Москве, сообщили в столичном ГУМВД.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", — сказал Титов.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

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