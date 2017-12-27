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На территорию РФ прорвался автобус
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В Россию из Финляндии пытался прорваться микроавтобус 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Микроавтобус незаконно пересек границу России со стороны Финляндии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

По данным агенства, инцидент произошел на пограничном пункте пропуска Торфяновка: пассажиры автомобиля, отказавшись проходить таможенный контроль, въехали на территорию России.

Как рассказал собеседник агентства, при задержании нарушителей государственной границы несерьезно пострадал сотрудник российской таможни.

Сейчас пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме. По факту происшествия проводятся оперативные мероприятия.

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