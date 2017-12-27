На территорию РФ прорвался автобус

Микроавтобус незаконно пересек границу России со стороны Финляндии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
По данным агенства, инцидент произошел на пограничном пункте пропуска Торфяновка: пассажиры автомобиля, отказавшись проходить таможенный контроль, въехали на территорию России.
Как рассказал собеседник агентства, при задержании нарушителей государственной границы несерьезно пострадал сотрудник российской таможни.
Сейчас пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме. По факту происшествия проводятся оперативные мероприятия.