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В Киеве похищен российский специалист по блокчейну
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В Киеве похищен россиянин 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

В украинской столице похитили российского специалиста в сфере IT— и блокчейн-технологий Павла Лернера, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, знакомые не могли связаться с россиянином примерно с 12:00 26 декабря, а вечером заявили в полицию о его похищении. Правоохранители также квалифицируют произошедшее как похищение.

Подруга Лернера рассказала полицейским, что он был похищен у офисного центра на проспекте Степана Бандеры, в котором работал. По ее словам, неизвестные люди в темной одежде и балаклавах силой затащили мужчину в автомобиль Mercedes и уехали.

Сейчас киевская полиция проводит следственные действия по делу.

По данным издания, родившийся в Курске Павел Лернер занимался на Украине продвижением стартапов по майнингу криптовалют и блокчейну.

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