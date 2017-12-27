В Киеве похищен российский специалист по блокчейну

В Киеве похищен россиянин

В украинской столице похитили российского специалиста в сфере IT— и блокчейн-технологий Павла Лернера, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, знакомые не могли связаться с россиянином примерно с 12:00 26 декабря, а вечером заявили в полицию о его похищении. Правоохранители также квалифицируют произошедшее как похищение.

Подруга Лернера рассказала полицейским, что он был похищен у офисного центра на проспекте Степана Бандеры, в котором работал. По ее словам, неизвестные люди в темной одежде и балаклавах силой затащили мужчину в автомобиль Mercedes и уехали.

Сейчас киевская полиция проводит следственные действия по делу.

По данным издания, родившийся в Курске Павел Лернер занимался на Украине продвижением стартапов по майнингу криптовалют и блокчейну.