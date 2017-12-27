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СК опроверг задержание главы управления по ЦАО Москвы
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СК опроверг информацию о задержании начальника СУ по ЦАО Москвы 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости

Следственный комитет опровергает слухи о задержании начальника Следственного управления СК по ЦАО Москвы Андрея Добродомова.

"Распространенная в СМИ информация о задержании руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК по Москве Андрея Викторовича Добродомова не соответствует действительности. Он находится при исполнении своих должностных обязанностей и работает в штатном режиме", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее появилась информация, что Добродомов задержан по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Однако источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по этому делу задержан бывший начальник СУ СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко.

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