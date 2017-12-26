Пилота подбитого сирийского самолета расстреляли в воздухе

Террористы «Джейш аль-Нухба» сбили учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в районе населенных пунктов Ум-Харайтан и аль-Хамдания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Самолет использовался в качестве штурмовика для поддержки наступления дивизии «Тигр» сирийской армии. В ходе боев военные сумели выбить исламистов из Ум-Харайтана и взять его под свой контроль.

L-39 сбили зенитным огнем с земли, пилот был вынужден катапультироваться. На снятом боевиками видео видно, что пилот раскрыл парашют, однако, скорее всего, был расстрелян террористами в воздухе.

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По версии ливанского издания Al Masdar News, летчик сумел приземлиться, но был взят в плен, после чего боевики казнили его.