Ещё
Пилота подбитого сирийского самолета расстреляли в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилота подбитого сирийского самолета расстреляли в воздухе 

Рамблер 4 часа назад

Террористы «Джейш аль-Нухба» сбили учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в районе населенных пунктов Ум-Харайтан и аль-Хамдания. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Самолет использовался в качестве штурмовика для поддержки наступления дивизии «Тигр» сирийской армии. В ходе боев военные сумели выбить исламистов из Ум-Харайтана и взять его под свой контроль.

L-39 сбили зенитным огнем с земли, пилот был вынужден катапультироваться. На снятом боевиками видео видно, что пилот раскрыл парашют, однако, скорее всего, был расстрелян террористами в воздухе.

>> Боевики в Сирии подбили танк Т-90А

По версии ливанского издания Al Masdar News, летчик сумел приземлиться, но был взят в плен, после чего боевики казнили его.

 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве началась масштабная спецоперация
Задержан начальник управления СК по Москве
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
Как «Южмаш» производит ракеты для США
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
Видео
00:00
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
В мире
03:21
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Общество
00:42
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Шоу-бизнес
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:45
Стало известно прозвище полковника Захарченко
Происшествия
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение