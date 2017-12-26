Стало известно прозвище полковника Захарченко

В окружении полковника МВД Дмитрия Захарченко называли «Захар хитрый». Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Он действительно свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся», — сказала Петренко.

Петренко рассказала, что Захарченко с помощью знакомых входил в круг того или иного предпринимателя, «становился "Димой из центрального аппарата", был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным». Узнавал информацию о компании, начинал создавать этой компании проблемы, а затем помогал эти проблемы решать.

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Петренко сообщила, что следствие не усмотрело криминальной составляющей в действиях руководителей Захарченко, отметив, что с их стороны не было должного контроля, за что они уже понесли дисциплинарное наказание.